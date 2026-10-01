Путин жестко ответил на угрозы НАТО в отношении Калининграда: "Подумаем о применении всех вооружений"

Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии форума ""Валдай" заявил, что Россия никого не запугивает, но отвечает на попытки запугать ее.



Так президент прокомментировал звучащие из Европы заявления о якобы возможности блокировать Калининградскую область.

"Если дело дойдет до прямого нападения на Российскую Федерацию, конечно, в повестке дня появится вопрос применения Российской Федерацией всех имеющихся у страны вооружений", - сказал Владимир Путин.

Глава государства назвал эскалацией проводимые Западом учения в Балтийском море, попытки задержания российских судов.

При этом Путин подчеркнул, что такого вооружения, какое есть у России, нет больше ни у кого в мире.