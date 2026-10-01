Украина утрачивает свою государственность и управляется извне. Об этом заявил Владимир Путин на заседании клуба "Валдай".

По мнению президента, Украина не может существовать самостоятельно, и это всем хорошо известно.

"И вот когда кто-то хочет воевать с нами чужими руками, в данном случае руками украинского режима, который бросает своих людей под пули на истребление фактически, вот когда кто-то уже начинает воевать с нами чужими руками, вот это, конечно, угроза", - сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что Россия никому не угрожает, не собирается ни на кого нападать "ни в 2029-м, ни в 2030-м, ни в 2050 году", но если она столкнётся с агрессией, то вынуждены будет отвечать.