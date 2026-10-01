Поставка вооружений в другие страны не вызывает у Москвы какого-либо беспокойства – это обычное военно-техническое сотрудничество. Настоящая угроза - это когда кто-то пытается воевать с Россией чужими руками, заявил президент России Владимир Путин.

Как отметил Путин на форуме "Валдай", сейчас именно это происходит на Украине. Озабоченность вызывает вовлечение других стран в прямые боевые действия. При нанесении удара вглубь российской территории не может все так гладко происходить для Вооруженных сил Украины без космической разведки и технического содействия западных специалистов.

Российский лидер подчеркнул, что это представляет угрозу для всех. Это не означает, что завтра ВС России собираются наносить удары по предприятиям тех стран, которые поставляют оружие на Украину. Однако это угроза, которую в Москве должны иметь в виду.