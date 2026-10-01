Путин об ответе на удары ВСУ по российским НПЗ: "Теперь у них нет сталелитейной отрасли"

Владимир Путин заявил в ходе выступления на пленарной сессии форума "Валдай", что в результате ударов ВСУ по российским НПЗ Россия потеряла 1% ВВП.

Удары боевиков по российским НПЗ нанесли вред, признал президент, но после ответных ударов у Украины "теперь нет сталелитейной отрасли".

Как подчеркнул глава государства, у России достаточно дизельного топлива, но на мировые рынки оно не попадет из-за санкций.

Вместе с тем Путин назвал нелепым текущее предложение о прекращении ударов по судам в ответ на остановку ударов по российским НПЗ.

"Мы против любой агрессии, мы за то, чтобы решать все мирным путем", - вновь обратил внимание глава государства.