Взрывы прогремели на химпредприятии в Подмосковье

Мощные взрывы прогремели под Сергиевым Посадом в Подмосковье. Столб дыма поднимается в небо в районе Краснозаводска. Как передает ТАСС, инцидент произошел в одном из цехов Краснозаводского химического завода.

В оперативных службах сообщили, что обрушился цех №4. Эвакуированы 40 человек, местонахождение еще четверых устанавливается. Экстренные службы пытаются локализовать открытое горение на заводе.

По предварительным данным, пожар имеет техногенный характер. Причина станет понятна по результатам пожарно-технической экспертизы. На месте происшествия работают три бригады скорой и две от центра медицины катастроф, сообщили в пресс-службе минздрава Подмосковья. Информация о погибших и пострадавших уточняется.