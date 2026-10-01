Путин — о будущем своих внуков: "Будут у меня работать переводчиками"

Владимир Путин, отвечая на вопросы в ходе заседания клуба "Валдай", рассказал об отношениях России и Китая и его личных связях с Си Цзиньпином.

Китайского лидера президент назвал своим другом. По словам Путина, они с Си Цзиньпином не знают языки друг друга, но при этом находят понимание без слов.

Отвечая на уточняющий вопрос о знании китайского языка, Путин напомнил, что его внуки владеют им.

"Внуки у меня будут работать как переводчики", - пошутил президент.

Владимир Путин ранее уже говорил, что его внуки изучают китайский язык. Владеют они им свободно.