Путин рассказал о развитии ядерных сил России

Владимир Путин заявил на пленарной сессии форума "Валдай", что Россия продолжает развивать свои ядерные силы.

"У нас процент современности ядерных сил достиг 98%. Такого ни у кого нет", - отметил российский лидер.

Глава государства при этом подчеркнул, что это именно США вышли из всех соглашений и договоров, которые лежали в основе сдерживания гонки вооружений.

По словам президента, Россия предлагала еще администрации Обамы возобновить диалог по этим темам. Но сначала ответа не было, а потом процесс замер.

Россия не против возобновления диалога о вооружениях, но ответа нет, констатировал Владимир Путин.

"Мы понимаем угрозы. Мы понимаем, что механизмы сдерживания должны быть. Какие-то договоренности должны быть", - добавил глава государства.