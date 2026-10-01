Путин: Москва готова рассматривать Европу как часть Евразийского партнерства

Никаких предварительных условий у Москвы для восстановления отношений с Европой нет. Президент России Владимир Путин на форуме "Валдай" ответил на вопрос итальянского журналиста – готова ли российская сторона рассматривать пост-евросоюзовскую Европу как часть партнерства.

Путин подчеркнул, что Москва безусловно готова рассматривать европейские страны как часть Евразийского партнерства. При этом для выстраивания диалога у российской стороны нет никаких предварительных условий.

Российский лидер напомнил, что многие страны ЕС постоянно выступают за то, чтобы не вести с Россией никаких переговоров. Путин ответил и на вопрос модератора - надо ли России разваливать ЕС? Президент России считает, что Евросоюз сам развалится из-за проблем в экономике.