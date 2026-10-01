Путин назвал "ложью и провокацией" заявления о национализации в России активов европейских компаний

Владимир Путин в ходе пленарной сессии форума "Валдай" прокомментировал звучащие с Запада заявления о якобы национализации в России активов европейских компаний.

"Ложь и провокация", - отрезал российский лидер.

По словам президента, Россия "ничего не забирает, не крадет и не национализирует". Компании были переданы под внешнее управление в рамках ответа на действия европейских правительств.

При этом глава государства подчеркнул, что у Москвы нет никаких предварительных условий для восстановления отношений с Европой.