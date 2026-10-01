Путин: БРИКС может стать основой нового миропорядка

Основой для формирования нового мирового порядка может стать БРИКС. Фундамент организации – равенство всех ее участников, заявил президент России Владимир Путин.

Как напомнил российский лидер на форуме "Валдай", БРИКС представляет более половины населения планеты, доля стран объединения в мировой экономике постоянно растет. При этом в нем нет никакого доминирования, нет и обязательных решений, как в Совете Безопасности ООН.

Путин подчеркнул, что БРИКС — не просто ритуальные встречи руководителей стран. В объединении вырабатываются современные механизмы, наращивается гуманитарное сотрудничество.