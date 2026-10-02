Армия России в ответ на террористические атаки по нашим гражданским объектам нанесла серию новых ударов по военным целям в Киеве и Днепропетровске. По всем фронтам идет наступление в зоне спецоперации.

В Харьковской области, где все больше сжимается кольцо окружения врага, мощную поддержку штурмовикам оказывают танкисты. В этот раз экипаж Т-72Б3М огнём с закрытой позиции ликвидировал пункт временной дислокации боевиков в лесополосе.

На Добропольском направлении по ВСУ ударила реактивная артиллерия. "Град" накрыл укрепрайон противника. Работали с дальней дистанции, все снаряды легли точно в заданный квадрат.

Серьезный ущерб неонацистам наносят расчеты войск беспилотных систем. На кадрах от Минобороны видно, как операторы БПЛА точным сбросом уничтожили вражеский опорник, оборудованный в одном из жилых домов.