Путин оценил состояние российской экономики

Макроэкономическая ситуация в России абсолютно стабильна. Хотя, несомненно, существуют проблемы, требующие решения, заявил российский президент Владимир Путин.

Как сказал российский лидер, отвечая на вопросы журналистов на форуме "Валдай", трудности, которые переживает российская экономика, характерны для всех стран. В то же время государственный долг России составляет 17%, тогда как у той же Италии - 140%.

Путин подчеркнул, что основные отрасли экономики – при всех сложностях - работают, трудятся. Российский лидер признал, что проблемы с инфляцией в России были, но это было связано с охлаждением экономики. Российский лидер добавил, что в этом году инфляция составила около 6% - притом, что еще в прошлом году она была выше 10%.