Путин: Темпы продвижения российских войск в зоне СВО нарастают

Владимир Путин заявил в ходе пленарной сессии форума "Валдай" заявил, что нейтральный статус Украины остается целью России в рамках проведения специальной военной операции.

Президент добавил, что темпы продвижения российских войск в зоне СВО нарастают.

Только за сентябрь Россия поставила под контроль 1301 квадратный километр в зоне СВО - это в два с половиной раза больше, чем в предыдущие месяцы, добавил глава государства. Украина контролирует всего 11 процентов ДНР.

Как подчеркнул Владимир Путин, Россия хотела бы как можно скорее прекратить украинский конфликт, причем путем переговоров. Вместе с тем России нужны гарантии безопасности.