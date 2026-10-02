Стало известно о новых подвигах героев СВО

Новые примеры смелости и профессионализма российских бойцов в ходе СВО. Рядовой Камиль Мусалаев в составе артрасчёта прикрывал наступление штурмовиков. Когда они попали под миномётный обстрел, Мусалаев точными ударами из орудия поразил позицию ВСУ. Это позволило передовым отрядам занять более выгодные рубежи.

Старший лейтенант Антон Тубольцев организовал огневую засаду. На боевой машине Тубольцев с подчинёнными скрытно вышли во фланг противника и с расстояния около 350 метров прямой наводкой уничтожили позиции и живую силу неприятеля.