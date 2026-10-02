Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили в ночь на пятницу, 2 октября, 646 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как уточняет Министерство обороны России в своем "Макс"-канале, вражеские дроны были сбиты и обезврежены над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Калужской, Тульской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Волгоградской, Ульяновской, Самарской, Астраханской областями.

Кроме того, БПЛА противника сбили над Крымом и над акваториями Чёрного и Азовского морей.

Президент России Владимир Путин, выступая на форуме "Валдай", подчеркивал: наша страна была готова возобновить переговоры с Киевом, но этому предшествовали массовые налеты украинских дронов на гражданские объекты в попытках сорвать выборы в России.

Участие в защите объектов от беспилотников в России надлежит принимать их владельцы. Федеральное правительство определило уполномоченных сотрудников Сбербанка, которые смогут принимать решение об отражении атаки БПЛА при их угрозе в отношении охраняемых объектов банка и находящихся на них людей. Для этого определенных сотрудников предписывается обеспечить специальным оружием.