Путин: Россия была готова возобновить переговоры по Украине, но Киев нанес удары в ходе голосования

Владимир Путин заявил, выступая на пленарной сессии форума "Валдай", что Россия была готова была "хоть 21 сентября, сразу после выборов" возобновить переговоры по Украине, но Киев нанес удары в ходе голосования.

Украина пыталась прорвать ПВО Москвы, била по избирательным участкам в других регионах.

Кроме того, Киев целенаправленно бил по домам членов избиркомов в ходе выборов в Госдуму, погибли шесть человек.

Противник ошибался, рассчитывая на успех ударов против России, а "настаивать на ошибке может только идиот", указал Владимир Путин.

Вместе с тем российский лидер еще раз отметил, что Россия готова к переговорам. Но ожидает такой же готовности от тех, с кем переговоры предполагается вести.

Не Россия приостановила переговорный процесс, это сделала украинская сторона, подчеркнул глава государства.