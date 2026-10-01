Пентагон решил направить на Ближний Восток 10 тысяч морпехов

Американское присутствие на Ближнем Востоке увеличится на 10 тысяч морских пехотинцев. Дополнительные корабли с морпехами и третью авианосную группу решил направить в регион Пентагон, пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления ударов по Ирану после промежуточных выборов. Он недавно говорил помощникам, что ожидает возвращения к бомбардировкам в ноябре. Корабли, истребители, морские пехотинцы и моряки должны прибыть в регион к этому сроку.

По данным издания, авианосец Theodore Roosevelt вышел из Сан-Диего 27 сентября в рамках запланированного развертывания. Днем позже в море вышла амфибийная группа, в состав которой входят три корабля с морскими пехотинцами 13-го экспедиционного подразделения. В настоящее время на Ближнем Востоке уже находятся авианосцы George H.W. Bush и George Washington.