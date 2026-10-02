Европа должна немедленно обеспечить дополнительные поставки дизельного топлива, заявили в США

Глава минфина США призвал Евросоюз незамедлительно предоставить дополнительные поставки дизельного топлива.



Скотт Бессент отметил, что Штаты уже выполняют свои обязательства по содействию стабилизации мировых энергетических рынков.



"Америка делает свою часть работы. Мы рассчитываем, что наши союзники подкрепят свои обязательства конкретными действиями", — заявил министр финансов США.



По словам Бессента, американские фермеры, дальнобойщики и предприятия не должны нести на себе последствия перебоев на мировом энергетическом рынке.



Ранее, по сообщению агентства Reuters, Вашингтон предупредил европейские власти, что отказ распечатать резервы может привести к введению запрета на экспорт топлива из США.