Русский язык начнут изучать в Африке

Русский язык включен в школьную программу в Центрально-Африканской Республике, сообщили в Россотрудничестве.



Министр образования африканской страны Орельен-Симплис Конгбеле-Зингас подписал постановление о введении русского языка в школьную программу среднеобразовательных учебных заведений Центрально-Африканской Республики.



Тенденцию роста интереса к русскому языку в Африке назвали в Россотрудничестве очень показательной.



"Закрепление русского языка в качестве одного из предметов учебной программы на государственном уровне отражает высокий запрос на изучение русского языка со стороны центральноафриканцев", — отметили в Россотрудничестве.



В ведомстве отметили, что в 2024-2025 учебном году русский язык был введен в программу обучения в двух частных школах по инициативе руководства самих школ, а в 2025-2026 году уже шесть бангийских школ обратились к Русскому дому в Банги с просьбой об организации занятий по русскому языку.