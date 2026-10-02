Письмо Наполеона расшифровали с помощью ИИ

Искусственный интеллект GPT-6 Astra расшифровал письмо императора Наполеона Бонапарта генералу Огюсту де Мармону, сообщают СМИ. Содержание письма оставалось загадкой с момента его отправки генералу в 1809 году.



Искусственному интеллекту потребовалось шесть часов, чтобы разобрать письмо, состоящее из цифр, букв и различных условных символов. Как выяснилось, в нем содержалась информация о местонахождении и численности французских и австрийских войск.



В письме содержались сведения о передвижении французских и австрийских войск накануне войны между Францией и империей Габсбургов, а также приказ готовиться к маршу. Текст письма насчитывал 1300 знаков, часть из которых представляли собой буквы и устаревшие слова.