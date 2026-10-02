На МКС встретили корабль Crew Dragon

На МКС этой ночью встретили корабль Crew Dragon компании SpaceX. В составе миссии россиянин Сергей Тетерятников - участник программы перекрёстных полётов Роскосмоса и NASA.

Стыковка прошла успешно. Вновь прибывших встретил международный экипаж станции. Полет к МКС продлился 7 часов 55 минут - это рекордный показатель для американских кораблей.

Вместе с нашим космонавтом на орбиту прибыли два астронавта НАСА и канадец. За время работы на станции они проведут несколько научных экспериментов, в том числе для подготовки будущих миссий к Луне и Марсу.