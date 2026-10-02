Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова насмешливо отреагировала на слова президента Франции Эмманюэля Макрона об утрате европейской конкурентоспособности.

Французский лидер подтвердил, что у ЕС возникла "проблема с конкурентоспособностью и инновациями", поскольку российский газ был одним из основополагающих элементов конкурентоспособности индустрии в Европе.

В социальных сетях Захарова процитировала Макрона, сопроводив выдержку из его выступления названием популярной темы для школьного сочинения: "Как я провел лето". Также чиновница привела киноцитату из картины "Добро пожаловать, Или посторонним вход воспрещен": "Зрители аплодируют, аплодируют, кончили аплодировать".

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что ЕС утратил ключевые экономические преимущества, которые опирались отчасти на дешевые энергетические ресурсы из России. По словам политика, исчезли "очевидные преимущества" в виде нефти и газа из России по доступным ценам.

В Финляндии жалуются на вымирание приграничных с Россией населенных пунктов из-за закрытия въезда для россиян. Финский военный корреспондент Кости Хейсканен рассказал, что экономика Финляндии сильно пострадала от санкций против России: безработица растет, деревообрабатывающая промышленность умирает, торговля — на нуле.