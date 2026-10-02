Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс спровоцировал разногласия внутри Североатлантического альянса заявлением о потенциальной возможности задействования в отношении России пятой статьи Устава НАТО.

Недовольство в блоке вызвали слова еврочиновника о том, что если Россия атакует предприятия или мощности на территории одного из государств, входящих в НАТО, тогда Североатлантический альянс сможет активировать статью 5 о коллективной обороне.

Как заявил Politico один из дипломатов альянса, "когда Кубилюс станет генеральным секретарем НАТО, он, возможно, сможет судить о том, что именно активирует или не активирует статью 5".

Ранее помощник президента России Николай Патрушев предупреждал, что при малейшей попытке НАТО реализовать свои угрозы против Калининградской области "всё будет поставлено в совершенно другую плоскость" незамедлительной реакцией со стороны России. Политик подчеркнул, что если в альянсе "начнут какие-то агрессивные военные действия — пожалеют об этом".

Между тем спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев похвалил литовского премьера за заявление об отсутствии реальных доказательств "российской агрессии". Дмитриев подчеркнул, что "необычно мудрые слова премьер-министра Литвы, который открыто говорит, что истерия ЕС вокруг "угрозы со стороны России" не основана ни на каких фактах".