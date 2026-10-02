Армия России сообщила об ударе по мосту в Киеве

Российские военные ночью атаковали в Киеве автожелезнодорожный мост через Днепр.

По нему шли логистические поставки грузов в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны России.

Кроме того, ВС России атаковали электроподстанцию в селе Наливайковка под Киевом, производственно-промышленный комплекс в порту Измаил в Одесской области и судно, доставлявшее военное имущество и грузы двойного назначения в порт Одесса. Все объекты работали в интересах ВСУ.

Минобороны России регулярно отчитывается об ударах по территории Украины. Накануне ВС России поразили сухогруз в Черном море, который перевозил военные грузы, предназначенные для ВСУ.