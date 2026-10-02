Трамп высказался о "пожираемой заживо" Европе

Положение Европы настолько тяжёлое, что регион "пожирают заживо".

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, рассуждая об экономической ситуации в ЕС. О каких именно вызовах идет речь, он не сообщил.

"Посмотрите, что происходит в Европе. Их просто пожирают заживо", - заявил он на встрече со сторонниками в Техасе.

В Европе переживает энергетический кризис, установлен рекорд стоимости за топливо - 2,24 евро за литр дизеля.

Ранее Трамп раскритиковал Европу за ее подходы к миграционному кризису. По словам американского лидера, одной из его заслуг на посту президента стало закрытие границы США для нелегальных мигрантов.