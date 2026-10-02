"Папа и сыновья": Мария Миронова намекнула на воссоединение с бывшим мужем

Ходят слухи, что Мария Миронова сошлась с бывшим мужем через 27 лет после развода. Повод говорить об этом дала сама популярная актриса.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Мария Миронова опубликовала фотографию, на которой запечатлела сыновей Андрея и Федора, а рядом с ними первого мужа Игоря Удалова.

"Папа и сыновья", - коротко подписала снимок Мария Миронова.

Она уточнила, что семья собралась по случаю дня рождения ее младшего наследника. 30 сентября Феде исполнилось семь лет.

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Говорят, несмотря на то, что Миронова и Удалов расстались много лет назад, экс-супруги поддерживали общение, актриса тепло относилась к первому мужу. Поэтому, когда их увидели вместе, и поползли слухи, что Мария и Игорь воссоединились.

Ранее Мария Миронова со скандалом развелась с мужем Андреем Сорокой, который на 18 лет моложе. Брак рухнул еще в 2023 году, но об этом стало известно лишь недавно, после того, как актер подал в суд на бывшую жену.

Сорока потребовал установить порядок общения с сыном Федором. Мальчик остался жить с мамой, но продолжал общаться с папой, пока Андрей якобы не проявил агрессию. Мария после такого решила, что Федя будет встречаться с Андреем только в ее присутствии. Сороке такие условия не понравились, и он пошел в суд.

В итоге это сражение выиграла Мария Миронова. Суд обязал Андрея Сороку не только пойти на условия бывшей жены, но и выплачивать ей алименты.

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