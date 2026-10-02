Врачи заговорили про неинфекционную пандемию диабета в России

Распространение диабета в России приобрело характер неинфекционной пандемии. Об этом рассказали в пятницу, 2 октября, в ГНЦ РФ ФГБУ "НМИЦ эндокринологии им. академика И. И. Дедова" Министерства России.

Эксперты констатируют: ежегодный прирост новых случаев составляет сотни тысяч человек. Такую динамику преимущественно обеспечивает сахарный диабет II типа, который обычно выявляют у людей с ожирением, сообщает ТАСС.

Директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета, президент Российской ассоциации геронтологов и гериатров​ Ольга Ткачева рассказала, что сахарный диабет II относится к главным болезням пожилых людей. Эксперт перечислила особенности возраст-ассоциированных заболеваний в комментарии РИА Новости.

Ранее директор НМИЦ эндокринологии им. академика И. И. Дедова (НМИЦ эндокринологии) Министерства здравоохранения России, академик РАН Наталья Мокрышева перечислила скрытые массовые болезни россиян. Эксперт подчеркивала, что практически половина людей, страдающих такими патологиями, и не подозревают о состоянии своего здоровья.

Пугающими темпами распространяется в России ожирение. Такой диагноз в 2025 году получили 36 миллионов человек. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что граждане с этим заболеванием смогут получить хирургическую помощь в рамках государственной программы.