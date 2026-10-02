Россия по-прежнему открыта к переговорному способу урегулирования конфликта на Украине, однако нашей стране нужен мир, а не перемирие. Об этом напомнил в пятницу, 2 октября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как подчеркнул официальный представитель Кремля, киевский режим не проявляет склонность к комплексным соглашениям, а "какие-то фрагментарные договоренности не способны приблизить нас к мирному регулированию".

С учетом этого Россия продолжает специальную военную операцию, особенно важно — полностью пресечь морские поставки Украине военного оборудования, боеприпасов и топлива для нужд украинской армии, отметил Песков.

Российские бойцы отвечают на те удары, которые начали наносить по нашей стране укронацисты. Украина "должна заплатить свою цену за это, она платит уже и будет продолжать платить", цитирует пресс-секретаря президента России РИА Новости.

Последствия этих ударов возмездия ужасают Запад. Так, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Россия начала разрывать транспортную инфраструктуру и коммуникации на Украине, нанося огромный ущерб. Эксперт выразил убежденность в том, что "Украина не может даже приблизиться к чему-то подобному в отношении России", а значит, Москва одержит победу.