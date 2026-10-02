Лариса Гузеева показала крохотную внучку

Лариса Гузеева о личной жизни предпочитает не распространяться. Но в этот раз известная актриса сделала исключение.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Лариса Гузеева опубликовала фотографию, на которой запечатлены ее дочь Ольга и внучка Ева. "Мои девочки", - коротко подписала снимок известная актриса.

Примечательно, что лиц дочки и внучки Лариса Гузеева предпочла не демонстрировать. На фото Ольга предстала спиной к камере у плиты, а Ева и вовсе спряталась в ее брючине.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

В комментариях многочисленные поклонники рассыпались в комплиментах и добрых пожеланиях. "Какая сладость", "Счастье", "Какие вы настоящие, дай Бог здоровья Вашей всей семье", "Будьте счастливы и здоровы", "Снимок-загадка", "Счастье в доме", "Боже , какое счастье, это самое важное в жизни, такие маленькие ножки сладкие", - высказались подписчики в Сети.

Напомним, что в прошлом году Лариса Гузеева стала бабушкой. Ольга родила дочь. Однако известно об этом стало в конце 2025 года совершенно случайно. Позднее актриса подтвердила, что у нее есть внучка, ее назвали Евой. Потом появилась информация, что Ольга вышла замуж еще весной того же года. Зять Гузеевой не из творческой профессии, его зовут Никита, они с Ольгой живут вместе.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>