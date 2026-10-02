Принц Гарри вышел в свет без Меган Маркл: герцогиня отказывается покидать дом

Принц Гарри накануне появился на гала-вечере United for Freedom, проходившем в Имперском военном музее в Лондоне. Герцог Сассекский, одетый в элегантный чёрный костюм, улыбался и приветствовал собравшихся возле здания людей, жены рядом с ним не было.

По слухам, Меган Маркл открывается покидать дом после переезда. Герцогиня ещё ни разу не появилась на публике после возвращения в Великобританию в конце августа. Поговаривают, что это хитрый план американки, чтобы затмить Кейт Миддлтон. Якобы, Меган выйдет к людям, когда по ней по-настоящему соскучатся, и это будет фурор.

Гарри же ведет активную жизнь на родине, на гала-вечере он выступил с речью, рассказав о своей поездке на Украину. "Я встречался с людьми, которые потеряли конечности, потеряли свои дома и потеряли близких — и которые каким-то образом всё же находят в себе силы начать всё заново", - заявил принц.