Защита интересов России и обозначение нового контура мирового порядка. Зарубежные СМИ анализируют заявления Владимира Путина, которые он сделал накануне на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай". Высказывания президента о ситуации на Украине и ответе на возможную эскалацию со стороны европейцев разбирают на цитаты. В своем выступлении Путин призвал страны осознать, что агрессия может привести к необратимым последствиям.

Пока Владимир Путин прощается с гостями престижной площадки – пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай", зрители фиксируют - выступление президента длилось более 3 часов. Трансляцию все это время вели зарубежные телеканалы. Британский Sky News каждые 15 минут публиковал стенограмму важных заявлений российского лидера.

Прежде всего, Путин затронул темы стремительных перемен в мире. Ведь многие западные политики все чаще стали руководствоваться принципом: "сила есть — ума не надо". Российский лидер подчеркнул, что история показывает - обычно этот метод до добра никогда не доводит. Но, пожалуй, самое хрупкое сейчас – это доверие, которое легко разрушить, но так трудно восстановить. Так или иначе международная ситуация постепенно придет в состояние баланса, говорит президент.

Впрочем, зарубежная пресса, как всегда, этот нарратив пропустила мимо. Американские, британские и немецкие медиа –в заголовок вынесли жесткий ответ Путина на угрозы со стороны НАТО. Союзники блока стали подозрительно поглядывать в сторону Калининграда. В Балтийском море проводят учения и уже открыто намекают на попытки блокады анклава. На днях российский МИД разослал письма недружественным странам. Не чтобы запугать, а ответить на попытку запугать НАС.

"Все правильно написано в заявлениях МИДа, которые были разосланы. Если речь дойдет до прямого нападения на Российскую Федерацию - в данном случае Калининград. Или другие территории. Конечно, в повестке дня неизбежно и немедленно появится вопрос применения Российской Федерацией всех вооружений, имеющихся в распоряжении нашей страны", - сказал Путин.

И речь даже не ядерном оружии, говорит Путин. Впрочем, одного предупреждения российского президента хватило, чтобы западные журналисты немного сменили тон.

"Зачем провоцировать войну, которой никто не хочет? Войны всегда велись на протяжении всей истории, когда ситуация достигала критической точки. Войну с Россией выиграть невозможно. Это ядерная держава, и при необходимости она может уничтожить Германию за пять минут", - пишет Welt.

На фоне экономических, социальных и миграционных проблем европейцам сложно сохранять спокойствие. ЕС трещит по швам, и это не заслуга Москвы, а бездарных политиков Брюсселя. Впрочем, чтобы отвлечь внимание европейцев от упадка Европы, нужен враг. Румынские СМИ параллельно с заявлениями Путина публикуют реакцию иностранных политиков, чтобы поднять тему российской угрозы.

Путин напомнил о том, кто первым начал наносить удары по гражданским судам. В июне Зеленский публично объявил об этом. Россия начала отвечать.

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