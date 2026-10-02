На передовой - критическая ситуация для неонацистов на Харьковском и Добропольском направлениях, где в окружении находятся сотни боевиков. В рядах ВСУ началась паника.

С каждым днем все жарче обстановка для украинских боевиков в Добропольском котле. От мощнейших ударов СРЗО "Ураган" по опорным пунктам ВСУ не спасают ни стены зданий, ни бетонные блиндажи. Уничтожены также пункты управления БПЛА, нарушена система управления. Состояние противника уже близко к панике.

Инженерные подразделения группировки "Центр" блокировали уже все пути, по которым ВСУ пытались направлять в котел подкрепления, боеприпасы и продовольствие для окруженных формирований.

Наши подразделения на Добропольском направлении снабжаются бесперебойно. Безопасный проход колонн обеспечивают посты воздушного наблюдения и мобильные огневые группы. Для поражения вражеских дронов в зависимости от цели используют автоматы, пулеметы и ПЗРК "Игла".

На северо-западе Харьковской области подразделения группировки "Север" сжимают кольцо окружения вокруг Резниковского котла. Экипажи танков Т-72 бьют по опорным пунктам ВСУ как внутри котла, так и по внешнему периметру - помогают штурмовым подразделениям расширять зону контроля. За сутки взяты под контроль два населенных пункта, еще за восемь идут бои.

Группировка "Север" развивает наступление и в соседней Сумской области. Здесь главная задача - расширение полосы безопасности с приграничной Белгородской областью. Поддерживая работу наших штурмовиков, расчеты ударных дронов уничтожили вражеские пункты управления тяжелыми коптерами Р-18 и склад боеприпасов.