США увеличивают военную группировку на Ближнем Востоке

Пентагон увеличивает группировку на Ближнем Востоке. Туда направили уже третий авианосец - "Теодор Рузвельт". Он вышел к месту назначения в воскресенье и прибудет в конце ноября.

Вместе с ним следуют корабли морской пехоты. Общая численность американских военных в регионе вырастет на 10 тысяч. Ранее сообщалось, что глава Белого дома рассматривает возможность возобновления боевых действий против Ирана после промежуточных выборов в Конгресс. Они пройдут 3 ноября.

Для защиты энергообъектов союзников от ответных ударов исламской республики в Саудовскую Аравию и Катар уже направили дополнительные ракетные батареи "Пэтриот". Чтобы решить проблему с ростом цен на топливо, Вашингтон может попросить Европу начать продавать ее запасы дизеля, заявил Дональд Трамп. При этом ЕС и без того переживает тяжелейший энергетический кризис.