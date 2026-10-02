Французские школьники устроили протесты по всей стране

400 лицеев закрыты сегодня во Франции на фоне беспорядков и протестов школьников. Зданиям нанесен ущерб, а некоторые сотрудники пострадали в результате нападений.

Всего за время проведения акций травмы получили сотни человек. Задержаны две тысячи предполагаемых зачинщиков. Демонстрации охватили всю страну и переросли в столкновения с полицией, поджоги и вандализм.

Стражи порядка вынуждены применять слезоточивый газ. Старшеклассники не довольны учебной нагрузкой, нехваткой педагогов и сложностями с поступлением в вузы.

Протесты перекинулись и на соседнюю Бельгию. В пяти колледжах Льежа школьники подожгли мусорные баки и выбили стекла. Полицию забросали петардами и яйцами.