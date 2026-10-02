Собянин поздравил московских метростроителей с профессиональным праздником

Сегодня московскому метрострою исполняется 95 лет. С профессиональным праздником сотрудников отрасли поздравил в своем блоге мэр Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что Москва почти век растет и развивается благодаря труду и таланту метростроителей. В планах по развитию главного городского транспорта - создание более 60 новых станций. Оно пройдет в два этапа, первый завершится до 2030 года.

Его ключевая задача - закончить строительство трех новых радиусов: Троицкого, Бирюлевского и Рублево-Архангельского. Также в ближайшие 4 года откроются станции "Гольяново", "Южный порт" и "Достоевская".

"Достоевская" станет первой новой станцией на Кольцевой линии за более чем 70 лет. Следующим этапом станет продление метро до крупных центров Московской области.