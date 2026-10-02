Названа вероятная причина пожара в особняке Миллера в центре Петербурга

Причиной пожара в особняке Миллера в центре Санкт-Петербурга стали нарушения при проведении сварочных работ. Об этом сообщил Следственный комитет города. Накануне огонь стремительно охватил все четыре этажа памятника архитектуры 18-го века. Пламя перекинулось на крышу соседнего здания, в котором расположен Институт истории искусств. С возгоранием пожарные боролись всю ночь.

Сейчас у особняка Миллера уже нет открытого огня, но спасатели продолжают проливать конструкции. Следы пожара видны на нескольких этажах исторического здания.

Ещё несколько часов назад здесь было настоящее огненное кольцо. Пожарные работали сразу с нескольких сторон и всю ночь не давали пламени распространиться дальше. Открытое горение удалось ликвидировать только к двум ночи.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в восемь вечера. Первые расчёты прибыли через семь минут — сильное горение было на третьем этаже. Затем огонь охватил две тысячи квадратных метров. В результате пожару присвоили третий номер сложности.

Пожар тушили 165 человек и 37 единиц техники. К зданию пришлось прокладывать длинные магистральные линии для подачи воды из Невы. Почему загорелся особняк — теперь выясняют. Среди возможных версий — нарушение требований безопасности во время строительных работ.

Особняк Миллера — объект культурного наследия. Здание не эксплуатировалось: его готовили к реставрации. Внутри были исторические элементы — лепной декор, камины, изразцовая отделка и детали из дерева.