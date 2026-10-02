Одна из самых важных профессий. В Кремле наградили победителя конкурса "Учитель года России". Им стал преподаватель информатики из Твери Александр Морозов.

На торжественной церемонии вручили главный приз. Статуэтку "Хрустальный пеликан" - символ наставничества и педагогики. А также крупное денежное поощрение и путёвку в научно - просветительскую экспедицию "Ледокол знаний".

Чествовали и лауреатов других конкурсов Минпросвещения - лучших воспитателей и директоров образовательных заведений. На сцене выступили звёзды эстрады, в адрес собравшихся прозвучали тёплые слова.

"Удивительная профессия, которая требует особого склада души, ума, сердца. Ведь, если ты не можешь отдать частичку себя, своей жизни, эмоций, здоровья этим маленьким хулиганам, ты ненастоящий учитель. А вы это делаете! Конкурс "Учитель года" – один из самых важных на планете", - отметил Владимир Мединский, помощник президента России.

"Ваш труд позволяет нашим детям научиться не только читать и писать, вычитать и умножать, но и формулировать свои мысли, навыки критического мышления и – самое главное – любить свою Родину и семью", - сказал Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства России.