Всероссийская неделя профориентации стартовала в Москве. В этот раз она объединит около миллиона девятиклассников. Как рассказали организаторы, для учеников проведут экскурсии в крупных компаниях и на промышленных предприятиях в разных регионах.

Также каждый сможет пройти тестирование, которое выявит сильные стороны и интересы. Главная цель проекта - помочь школьникам выбрать будущую специальность. Они познакомятся с работой предприятий из разных сфер экономики и пообщаются с сотрудниками. А также узнают о возможностях целевого обучения и прохождении стажировок.