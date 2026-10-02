Полицейского застрелили во время задержания преступников в Подмосковье

Полицейского убили при задержании организаторов нарколаборатории в Подмосковье.

Инцидент произошел в деревне Паново под Наро‑Фоминском. Полицейские прибыли по адресу после информации о возможной наркоторговле. Злоумышленник открыл дверь и сразу открыл огонь. Один из правоохранителей получил смертельное ранение. Силовики ответной стрельбой нейтрализовали нападавшего.

Погибший - капитан полиции Павел Шевяков, ему было 35 лет, сообщило ГУ МВД России по региону. В полиции работал с 2015 года.