Россия предостерегла G20 от перехода к торговле силовыми методами

Необходимо предпринять меры, чтобы предотвратить переход к "системе торговли, основанной на силе". Об этом заявил в пятницу, 2 октября, министр экономического развития России Максим Решетников.

Глава Минэкономразвития представлял Россию на министерском заседании "Группы 20" (G20) в Милуоки и провел "достаточно много" встреч с иностранными коллегами.

Как заявил Решетников, "двадцатке" необходимо вырабатывать единые правила и механизмы, чтобы не допустить перехода от торговли, основанной на правилах, к системе, основанной на силе и на двусторонних сделках.

При этом участники мероприятия отказались от идеи ревизии базовой конструкции в торговле, на которой строится Всемирная торговая организация, пересмотреть которую хотят Соединенные Штаты. Глава Минэкономразвития подчеркнул, что американцам напомнили о важности указанного принципа: "Это всегда был важнейший элемент, на который страны опирались, в том числе и при присоединении, потому что это гарантирует нам свободный доступ к рынку, гарантирует недискриминацию" (цитаты по ТАСС).

Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что мир вступил в эпоху структурных изменений, когда прежние подходы к деловой жизни и системе международных отношений утрачивают силу, в том числе из-за действий западных стран. Модель глобального развития будет устойчивой и справедливой только в том случае, если будет учитывать интересы всех стран, предупреждал политик.

Ответственный секретарь комиссии при президенте России по Топливно-энергетическому комплексу, глава Роснефти Игорь Сечин сравнивал нынешнее состояние мировой экономики с ящиком Пандоры с массой вызовов: пандемия, санкции, эмбарго, захват судов, подрыв трубопроводов. При этом роль России остается крайне важной — безболезненно исключить нашу страну из мировых экономических и торговых цепочек невозможно.