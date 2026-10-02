Игорь Крутой сделал заявление после операции: "Время расставляет все по своим местам"

Игорь Крутой считается одним из самых востребованных и успешных представителей отечественного шоу-бизнеса. Он не только композитор, но еще и певец и продюсер. Ему довелось поработать с самыми яркими артистами.

В разное время Игорь Крутой сотрудничал с такими певцами как Алла Пугачева, Андреа Бочелли, Лара Фабиан, Димаш и другими. А со своим соавтором, коллегой Игорем Николаевым, композитор написал множество композиций, которые стали хитами.

"Жизнь — удивительная вещь… Многие мои большие мечты, казавшиеся когда-то недосягаемыми, к счастью, исполнились", - отметил Игорь Крутой в своем официальном телеграм-канале.

Композитор признался, что теперь у него желания, не связанные с карьерой и трудовыми достижениями. "Но время расставляет все по своим местам. И сегодня, размышляя о важном, я понимаю, что самое главное мое желание — очень простое и человеческое: чтобы все были здоровы и счастливы… Чтобы близкие люди были рядом, улыбались и ни в чем не нуждались. Ведь большего для счастья и не нужно…" - заявил композитор.

Ранее Игорь Крутой перенес сложную операцию. Хирургическое вмешательство длилось 12 часов. Приехал поддержать его после этого именно Игорь Николаев. "...Затащил меня к роялю, и мы написали с ним на его стихи песню "Мой друг". А я эту мелодию писал, чтобы отвлечь себя от боли", - вспомнил маэстро.

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