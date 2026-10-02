Малахов раскрыл тайную любовь Сергея Соседова: появилась у могилы с маленьким ребенком

Сергей Соседов скончался 23 сентября в Нерюнгри. Музыкальный критик прилетел в Якутию по работе, поднимался по лестнице в свой номер в отеле, но по неустановленной причине упал и получил серьезную травму. Журналиста сразу же госпитализировали, ему провели операцию, медики до последнего бились за жизнь Соседова, но не смогли его спасти.

Музыкальному критику было 58 лет. Причиной смерти журналиста судмедэксперты назвали перелом черепа и кровоизлияние в мозг.

30 сентября с Сергеем простились на Троекуровском кладбище. После панихиды гроб с телом Соседова увезли в Подмосковье. Покой журналист обрел на Перепечинском кладбище рядом с отцом.

На траурной церемонии заметили девушку, которая скромно стояла в стороне с ребенком на руках. Когда тело Сергея предали земле и все разъехались, она подошла к могиле и еще долго смотрела на утонувший в цветах холмик. На незнакомку в черной вуали обратил внимание Андрей Малахов. В своем шоу он попытался выяснить ее личность.

Когда корреспондент ток-шоу подошел к девушке, она отказалась назвать свое имя. "Не хочу говорить, не хочу, простите", — произнесла незнакомка.

Певица Азиза, которая много лет дружила с Соседовым, заявила, что вряд ли малыш, которого заметили на кладбище, — ребенок Сергея. "У него не было своих детей, как и у меня. Но я знаю, как многие хотели, чтобы он крестил их детей и постоянно обращались к нему с этой просьбой", — пояснила певица.

Но Малахов обратил внимание на одну деталь. Оказывается, музыкальный критик не так давно приобрел жилье и планировал жить отдельно от мамы. "Купил квартиру, хотел съехать от мамы. Возможно, дело в этой девушке?" — задался вопросом ведущий, но ответить ему никто не смог. Друзья Соседова ничего не слышали о таинственной девушке.