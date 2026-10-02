Подробной информации относительно инициативы Турции и ООН по обеспечению безопасности в Чёрном море нет. Об этом рассказал в пятницу, 2 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля высказался по просьбе журналистов о публикациях, согласно которым представители Турции, США, европейских стран, Индии и Египта обсуждали на полях Генассамблеи ООН способы обезопасить суда в черноморском регионе.

Как отметил Песков, пока нет никакой конкретики, хотя "мы знаем эту инициативу, действительно". В то же время политик подчеркнул, что "киевский режим не проявляет какой-либо склонности к каким-то комплексным договоренностям" (цитаты по РИА Новости).

Источники между тем рассказали, что официальная Анкара допускает проведение на своей территории переговоров по обеспечению безопасности судоходства в Чёрном море, хотя сроки и прочие параметры такой встречи пока не определены.

25 сентября президент России Владимир Путин рассказал, что Украина повредила в Чёрном море уже свыше сотни 100 судов — как российских, так и под иностранными флагами. Российский МИД подчеркивал: по обеспечению безопасности черноморского судоходства в широком смысле этого понятия "работа ведется", причем в тесном контакте с Анкарой.