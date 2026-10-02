Россия угрожает всему европейскому миропорядку — такое громкое заявление сделал канцлер Германии Фридрих Мерц.

По утверждению германского политика, "сегодня наш континентальный мирный порядок подвергается вызову со стороны жестокого ревизионизма, исходящего из России".

Фридрих Мерц также заявил, что в конфликте между Россией и Украиной на кон поставлена безопасность всей Европы, сообщает РИА Новости.

На этом фоне спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Мерц дестабилизирует Германию и западную цивилизацию постоянными оплошностями и посредственными клише.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий подчеркивал в интервью ТАСС: большинство европейцев осознает, что тема якобы исходящей от России угрозы — не более чем элемент антироссийской идеологии Евросоюза. По этой причине Христианско-демократический союз в Германии терпит поражение на выборах: "Люди не хотят воевать, люди не верят Мерцу".