Россиянина задержали за передачу СБУ данных о военных объектах

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму украинского агента, который передавал врагу данные о ПВО и ВС России.

34-летний россиянин был задержан в Джанкойском районе, ему инкриминируют госизмену, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. В настоящий момент он заключен под стражу, ему грозит пожизненное заключение.

Установлено, что мужчина сам вышел на связь с представителем украинских спецслужб через Telegram. По заданию куратора он передавал данные о работе ПВО на полуострове, координаты расположения военной техники и объектов.

При обыске сотрудники спецслужбы изъяли аппаратуру для видеонаблюдения, маскировочный реквизит и средства связи.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Крыму 38-летнего местного жителя, который организовал сбор денежных средств и закупку экипировки для подразделений ВСУ.