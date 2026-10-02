Актриса Холли Берри в ярости накинулась на 12-летнего сына и стала его душить

Известная голливудская актриса Холли Берри оказалась в центре скандала. Бывший муж обвинил ее в рукоприкладстве.

Скандальный инцидент случился еще в конце сентября, но о нем стало известно лишь сейчас. Когда 12-летний сын Холли Берри Масео сидел в очках виртуальной реальности, мать набросилась на него в ярости. Якобы она обозвала сына идиотом, повалила на пол, схватила за шею и начала душить с криками: "Кто теперь главный? Кто доминирует?", передает Voice.

После этого мальчик смог связаться с отцом, актером Оливье Мартинесом, и рассказать ему о случившемся. Тот быстро забрал ребенка. После этого он подал в суд, потребовав единоличной опеки, а также обвинив 60-летнюю экс-супругу в систематическом физическом и эмоциональном насилии над сыном.

По словам Мартинеса, уже полтора года Холли Берри тиранит единственного наследника. В качестве доказательства он предоставил сообщения от актрисы, где она пишет, что ей "ужасно плохо из-за случившегося прошлой ночью", но тут же обвиняет сына в крайнем неуважении и отношении к ней как к "мешку с деньгами".

Официальные представители Холли Берри категорически опровергли слова Оливье Мартинеса. Напомним, что с актрисой он развелся еще в 2015 году. Однако только через восемь лет им удалось завершить все суды за опеку над общим сыном. Согласно постановлению, Холли Берри выплачивает алименты в размере восьми тысяч долларов в месяц и полностью содержит ребенка.

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