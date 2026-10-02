Украине поступили четыре варианта о прекращении огня от Индии, Турции, Египта и США. Об этом заявил в пятницу, 2 октября, украинский министр иностранных дел Андрей Сибига.

По словам главы украинской дипломатии, самое обширное предложение представила Индия. Детали он не раскрыл, но заявил, что "мы готовы к энергетическому и черноморскому перемирию, но только в таком сочетании", подразумевая прекращение ударов по всем энергетическим объектам, включая портовую инфраструктуру.

С аналогичными предложениями выступили Турция и Египет, рассказал Сибига. Соединенные Штаты, по его утверждению, настаивают на достижении договоренности о прекращении ударов по энергетическим объектам.

Руководитель внешнеполитического ведомства заверил, что Киев готов к различным вариантам прекращения огня, в том числе по линии фронта, причем перемирие могло бы стать результатом встречи глав государств Владимира Путина и Владимира Зеленского, пишут "Известия".

Однако Россия настаивает на прочном мире, основанном на устранении первопричин конфликта, отвергая компромиссы в виде временного перемирия. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал: киевский режим не проявляет склонность к комплексным соглашениям, а "какие-то фрагментарные договоренности не способны приблизить нас к мирному регулированию".

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что предводителю киевского режима следует согласиться на невыгодную сделку ради завершения конфликта, поскольку "Украина находится в таком положении, когда единственная победа, в которую стоит верить, требует принятия плохого мира".