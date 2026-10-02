Украина оценила ущерб от военных действий против России

Ущерб, понесенный Украиной в ходе военного конфликта с Россией, превышает 600 миллиардов долларов. Такую цифру озвучил украинский посол в Венгрии Федор Шандор.

Как заявил дипломат в интервью венгерской радиостанции InfoRadio, соответствующую оценку произвело правительство Украины, причем "числа растут с каждым днем".

Шандор уточнил, что на Украине разрушены промышленные объекты на сумму более 60 миллиардов долларов, ущерб транспортной инфраструктуре оценивается в 96 миллиардов долларов, а потери в энергетическом секторе превышают 100 миллиардов долларов.

Тем не менее, заверил украинский посол, Украина в состоянии продолжать боевые действия.

Ранее депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук выступил за скорейшие переговоры с Москвой ради завершения военного конфликта. Украинский парламентарий заявил, что "после этого мы сможем снова восстанавливаться во всех сферах".

При этом белорусский лидер Александр Лукашенко отмечал, что заниматься восстановлением украинской экономики предстоит Москве и Минску – у западных стран нет заинтересованности в этом. Политик предрекал, что "украинцы придут к нам за помощью".