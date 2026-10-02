Чем заменить осеннюю побелку деревьев: 5 простых и бюджетных вариантов

Как оградить плодовые деревья от морозов, грызунов и прочих зимних неприятностей? Многим дачникам в этом помогает побелка, но есть еще несколько вариантов. Мы собрали самые эффективные и бюджетные способы защиты деревьев.

Капроновые колготки

Самый народный и недорогой метод. Если у вас на даче хранится мешок старых колготок, который до сих пор жалко было выбросить — знайте, он дождался своего часа. Капрон отлично защитит дерево от мышей и зайцев, а также не даст коре получить солнечный ожог. Кроме того, материал пропускает воздух, поэтому у штамба будет хорошая вентиляция.

Чтобы защитить дерево, разделите колготки на две части, а затем обмотайте ствол снизу доверху. Для надёжности можно закрепить изделие верёвкой или шпагатом. Крепко завяжите капрон на нижней части ствола, а затем прикройте это место торфом, опилками или еловым лапником. После этого опрыскайте всю обмотку соляркой или керосином.

Мешковина

Этот материал тоже подходит для защиты стволов зимой, потому что он плотный и дышащий. Если заранее пропитать мешковину скипидаром, берёзовым дёгтем или любым другим средством, отпугивающим грызунов, он спасёт дерево и от их зубов.

Лучше использовать для обмотки новую мешковину. Если же вы хотите применять старую ткань, то предварительно обработайте её раствором медного купороса, чтобы уничтожить возбудителей заболеваний. У этого способа есть один недостаток — материал намокает во время дождей. Поэтому утепляйте стволы после того, как пройдут осенние ливни и начнутся первые заморозки.

Садовый бинт

Удобный и недорогой заменитель капрона. Бинты можно найти в садовых магазинах или на маркетплейсах. В отличие от мешковины, этот синтетический материал не впитывает влагу, а от солнечных лучей и грызунов защищает также эффективно. Кроме этого, изделие многоразовое. Весной бинты легко снять и убрать на хранение до следующего сезона.

Обматывать штамбы нужно снизу вверх по всему стволу, включая скелетные ветви. Во время процедуры делайте небольшой напуск верхнего витка на нижний, чтобы под бинт не затекла вода.

Агроволокно

Если вы активно используете на участке лутрасил или спанбонд, можно обернуть деревья одним из этих материалов. Все они хорошо пропускают воздух, не позволяют грызунам лакомиться древесиной, а также защищают кору от ультрафиолета. Единственный минус агроволокна — его толщина. Для обмотки стоит сложить его в несколько слоёв, чтобы получилось надёжная защита от морозов.

Лапник, хворост или папоротник

Природная, но не менее эффективная защита деревьев от солнца, зайцев и мышей. Еловые ветви, молодую поросль или длинные вайи папоротника можно смело использоваться в качестве укрытия для ствола. Правда, в отличие от остальных способов, с ними придётся повозиться. Обложите ветки, лапник или папоротник вокруг штамба, а затем закрепите верёвкой. Нижнюю часть укрытия обязательно присыпьте гумусом, перегноем или опилками. Если зима будет тёплой и дождливой, стоит дополнительно прикрыть ствол любым непромокаемым материалом.