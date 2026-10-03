89 дней до Нового года: идеи оформления двора и уличной ели

Сегодня суббота, 3 октября, а это значит, что до Нового года осталось 89 дней.

Новогодняя елка на дачном участке может стать настоящим произведением искусства. Чаще всего ее украшают пластиковыми игрушками и гирляндой - для уличной ели следует выбирать светодиодную гирлянду классом защиты IP65 и напряжением 24В.

А можно проявить креативность и украсить елку засушенными фруктами и ягодами, шишками, ледяными украшениями – наполнить формочки водой, добавить цвет/блестки\природный материал, добавить веревочку для подвешивания и дать застыть.